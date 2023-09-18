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Türkiye
AA 18.09.2023 07:38

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir Buca’nın Doğancılar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda gece geç saatlerde çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: DHA]

Doğancılar Mahallesi’nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yöre halkında paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve BUCAKUT ekiplerinin çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alındı.

BUCAKUT ekibiyle sabah saatlerine kadar olay yerinde kalan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin canla başla çalıştıklarını söyledi.

Rüzgâr nedeniyle ekiplerin büyük zorluk yaşadıklarını da ifade eden Başkan Erhan Kılıç, “Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir yangın sadece bulunduğu yeri değil, hepimizin içini de yakıyor. Kentimizin akciğerleri konumundaki köyler bölgemizde gece yaşanan yangın hepimizi çok üzdü. Tesellimiz en az zararla atlatmış olmamız. Umarım tekrarının yaşanmaması için herkes çok daha duyarlı olur” diye konuştu. 

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İzmir Orman Yangını
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