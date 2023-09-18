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Türkiye
DHA 18.09.2023 06:31

Bursa'da evin balkonuna atılan yabancı madde patladı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Adem P., evinin balkonuna atılan maddenin patlaması sonucu elinden ve karnından yaralandı.

Bursa'da evin balkonuna atılan yabancı madde patladı: 1 yaralı
[Fotograf: DHA]

Saat 21.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Cihan Sokakta meydana gelen olayda apartmanın 3’üncü katında bulunan evinin balkonuna çıkan Adem P., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin balkonuna bir madde attığını gördü.

Yabancı maddeyi eline alan Adem P., bu sırada meydana gelen patlamada elinden ve karnından hafif bir şekilde yaralandı.

Olayı gören ailesi Adem P.’nin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Adem P., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise yabancı maddeyi incelemeye aldı.

Tedavi altına alınan Adem P.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Patlayan maddenin türünün belirlenmesi için çalışmaları sürdüren polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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