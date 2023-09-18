Açık 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.09.2023 06:41

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet Mahallesi'nde, B.A. ile Baran Çatalbaşoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, bıçakla Çatalbaşoğlu'nu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darp sonucu yaralanan B.A. ise İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Ege Üniversitesi Hastanesine sevk ediler B.A, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Bursa'da evin balkonuna atılan yabancı madde patladı: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:05
Aydın’da 65 düzensiz göçmen yakalandı
08:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türklerine kimlik takdimi
07:50
Çorum’da kahvehaneye silahlı saldırı
07:39
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
06:34
Bursa'da evin balkonuna atılan yabancı madde patladı: 1 yaralı
06:29
Çameli fasulyesi ve cevizi için tavsiye edilen fiyatlar belli oldu
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
FOTO FOKUS
Saman yüklü kamyon alev alev yandı
Saman yüklü kamyon alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ