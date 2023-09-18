İzmir’de makilik alanda yangın: 2 itfaiye eri ve iş makinesi operatörü yaralandı

Ilıca tepedeki makilik alanda bu sabah erken saatlerde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren mücadele sonucu alevler kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

Yangına müdahale eden ozel bir firmaya ait iş makinesi devrildi. Alevler arasında kalan iş makinesinin içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma sergiledi. Müdahale sırasında 1 itfaiye eri yaralandı. Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında başka bir noktada 1 itfaiye eri daha yaralandı.

Yaralanan 2 itfaiye eri ile iş makinesi operatörü ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.