Amasya Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde Tahrip gücü yüksek silahlara karşı 'modüler balistik lego beton' üretildi.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Gökçe ile kimya mühendisi eşi Sonnur Gökçe, Üniversite ve KOSGEB desteğiyle, 'modüler balistik lego beton' geliştirdi.

Balistik beton, sınırlarda inşa edilen kalekol, nöbetçi kulübeleri, askeri üslerin sınır duvarları, emniyet kulübeleri ve emniyet güçlerinin kontrol noktalarında kullanılacak.

'Lego' adlı oyuncaklardan yola çıkıldı

`Lego` oyuncaklardan yola çıkılarak hazırlanan projenin 10 yıllık geçmişi var. Hiçbir bağlayıcı kullanılmadan tamamen insan gücü ile montajı yapılabilen, tahrip gücü yüksek silahlara karşı dayanıklı beton üretmek için KOSGEB'e başvuran Gökçe çifti, onaylanan projenin karşılığı 750 bin liralık hibe aldı.

Ürettikleri 'modüler balistik lego beton'un test aşamasından başarıyla geçtiğini söyleyen Gökçe, zırh delici mermiler ile atış testi yapıldığını, modüler balistik lego beton tarafından durdurularak, arka tarafta bulunan levhada sıçrama gözlemlenmediğini anlattı.

"Söküp, başka bir yere taşımak oldukça basit"

Modüler balistik lego betonun stratejik noktalarda rahatlıkla kullanılabileceğini ifade eden Gökçe, şöyle devam etti:

"Sınırlarda inşa edilen kalekol, nöbetçi kulübeleri, askeri üslerin sınır duvarları, emniyet kulübeleri, emniyet güçlerinin kontrol noktaları, elçiliklerin nöbetçi kulübelerinde ve çevre duvarlarında, hızlı bariyer kurulumunda, can ve mal güvenliğinin önemli olduğu bütün yerlerde balistik beton kullanılabilecektir. Ayrıca kurulan sistemi söküp, başka bir yere taşımak oldukça basit ve mümkün."

"Kendi evlerini yapabilecekler"

Sivil mimari için de bir proje hazırladıklarını ifade eden Gökçe, "Bu proje sonuçlandığında vatandaşlarımız kendi evlerini kendileri yapabilecekler, bunun da ön hazırlığını tamamladık" diye konuştu.