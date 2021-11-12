Bilim insanlarının, ahtapotların kendilerini savunmak için kolları ile tehditlere karşı yumruk attığı fakat bugüne kadar bu tür görüntülerin mevcut olmadığını belirten makalelerini, Muğla’da dalış eğitmeni Egemen Özer çektiği video ile kanıtladı.

Kendisini korumak için yumruk atıyor

Ahtapotun 3 ayrı yuvası bulunduğunu, her gün dalış yaparak kendisini ziyaret ettiğini ve beslediğini belirten dalış eğitmeni Egemen Özer, son dalışında balıklara öfkelenen ahtapotun sarpa ve melanur'lara karşı kendisini korumak için yumruk attığı anları videoya çekti.

"Çok şanslıyım ki geçtiğimiz hafta 2 senedir evcil olarak beslediğim ahtapotumu balıklara yumruk atarken görüntüledim. Ahtapotu arada sırada ölü balıklarla ya da kestanelerle sürekli besliyorum ve sürekli beslediğim için de ahtapot bayağı bana alışmış durumda. Bazen parmağıma dokunuyor, bazen avcuma geliyor, bazen beni kendi yuvasına doğru içeri çekmeye çalışıyor. Bu kadar da aramızda diyalog olan ve iletişim olan bir ahtapot. Geçtiğimiz hafta ekmek ile beslerken melanur ve sarpa türleri arsız bir şekilde ahtapotun elindeki ekmeği almaya çalışmasına ahtapot o kadar çok sinirlendi ki kolları ile balıkları kovalamak amacıyla yumruklar fırlattı. Bunu çok net bir şekilde videolarda gördük zaten görüntüledik. Bu benim için de ve dalış camiası için de çok heyecan verici, çok keyifli bir video idi. Umarım siz de beğenirsiniz."