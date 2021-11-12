Antalya’daki gerçekleşen duruşmada, bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucunda 23 yaşındaki Gökhan Demirtaş'ı bıçaklayarak öldüren sanık Metehan K.'nin ceza kararı verildi.

Karar öncesi söz verilen sanık Metehan K, önceki savunmalarını tekrar ettiğini, hiç kimsenin üzerine bıçakla yürümediğini savundu.

Öldürdüğü gencin ailesinden helallik istedi

İlk duruşmada ölen Demirtaş'ın anne ve babasından özür dileyemediğini belirten Metehan K., "Zira yaptığım şeyin özür dilenecek bir tarafı yok. Kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Gökhan'ın anne, babası ve tüm Türkiye'den özür dilerim. Çok vicdan azabı çekiyorum. Hakkımda istenen ceza çok yüksek, annem ve babam cezaevine gelemiyorlar. Ceza verilecekse de ailemin bulunduğu yerde cezamı çekmek istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Metehan K'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Kalbinden bıçaklamıştı

Konyaaltı ilçesindeki bir eğlence mekânında çıkan kavgada Metehan K., Gökhan Demirtaş'ı kalbinden ve kolundan bıçakla ağır yaralamış, Demirtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanmıştı.