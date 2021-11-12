Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla göçmen kuşların akınına uğradı
Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı'na çok sayıda göçmen kuş geldi.
Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan Muğla Milas'taki Tuzla Sulak Alanı'nı her yıl farklı türlerde göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.
Kuşlar için öneme sahip bölgeye bu yıl da gelen kuşlar arasında çok sayıda flamingo, balıkçıl ve yabani ördek var.
Kuşların görsel şöleni bölgenin yakınından araçlarıyla geçenlerin ilgisini çekiyor. Kuşları keyifle izleyenlerden bazıları alana yaklaşıp fotoğraf çekiyor.
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