Giresun’un Tirebolu ilçesi sahil yolunda Salih Özcan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan 23 yaşındaki öğretmen İrem Nur Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Özcan ile Mehmet İlyas Kurt ve Arzu Kalafat ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.