İstanbul Bahçelievler'de zincirleme kaza, D-100 Bahçelievler mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi.

Kazaya karışan 3 aracın hemen arkasında seyreden araçlar yavaşlayınca onların da arkasından hızla gelen iki araç, kaza için yavaşlayan diğer araçlara çarptı.

Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken bazı araçlar metrobüs hattındaki bariyerlere çarparak durabildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kaza nedeniyle D-100 Küçükçekmece istikametine trafik bir süre tamamen durdu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından, kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Trafik yoğunluğu da Merter’e kadar uzandı.