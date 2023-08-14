Tahliyesine karar verilen Balat'taki Camhane Sanat Merkezi boşaltıldı

Fatih'in Balat semtindeki tarihi yapıyla ilgili hukuki sürecin ardından başlatılan tahliye işlemi dolayısıyla İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, polis ekipleri ile Bakiri ve bazı sanatçı ve avukatlar merkezin önünde hazır bulundu.

Tahliye kararı üzerine buradaki eserleri taşıyan cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, binayı İBB yetkililerine teslim etti.

Burada açıklama yapan Bakiri, binayı üzülerek teslim ettiklerini anlatarak, sanat merkezinin yıllardır cam sanatına önemli sanatçılar ve eserler kazandırdığını söyledi.

Camhane'nin burada böyle bitmesinin çok üzücü olduğunu dile getiren Bakiri, "Ama Camhane hiçbir zaman bitmeyecek, sanatçıları her zaman devam ettirecek. Bir ayak izi olarak kalan bu binanın gelecek nesillere aktarılmasını çok isterdik. İBB bunu değerlendirmedi. İşin manevi tarafını göz ardı ettiklerini düşünüyorum. Bir sanat merkezi bu şekilde kapatıldığı için çok hüzünlüyüm. Umarım daha iyi şekilde kullanılır" diye konuştu.

Sanat merkezinde çalışmaların devam edebilmesi için mücadele ettiğini anlatan Bakiri, bu hukuki süreçte İBB ile birlikte onların çatısı altında çalışmak için iletişime geçtiğini ancak herhangi bir sonuç almadığını anlattı.

Camhane Sanat Merkezi tahliye süreci

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2006 yılında imzalanan protokolle Balat'taki tarihi yapı cam sanatçısı Bakiri'ye verilmişti.

İBB 2006'da imzalanan protokol süresinin sona ermesinin ardından merkezin tahliyesini talep etti. Tahliye kararını mahkemeye taşıyan Bakiri'nin itirazını değerlendiren İstanbul 4. İdare Mahkemesi, dosyayı karara bağlayarak tahliye işlemini iptal etmişti.

İBB'nin söz konusu kararı İstinaf'a taşıması üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırılıp Camhane Sanat Merkezi'nin tahliye edilmesine hükmetmişti.