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Türkiye
AA 14.08.2023 13:43

Yurda yasa dışı yollardan sokulan örümcek maymunu ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollardan yurda sokulan örümcek maymunu ele geçirildi. Örümcek maymununu, Mardin'den Ankara'ya götürdükleri belirlenen 5 kişi ve otobüs firmasına 26'şar bin lira ceza uygulanacak.

Yurda yasa dışı yollardan sokulan örümcek maymunu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Hasandede köyü yakınlarında yaptıkları araç kontrolünde, bir yolcu otobüsünde örümcek maymunu buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğüne teslim edilen örümcek maymunu, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

Tedavisinin ardından tekrar DKMP Kırıkkale Şube Müdürlüğüne getirilen örümcek maymununun, hayvanat bahçesine gönderileceği belirtildi.

Örümcek maymununu, Mardin'den Ankara'ya götürdükleri belirlenen 5 kişi ve otobüs firmasına 26'şar bin lira ceza uygulanacağı öğrenildi.

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