Beypazarı'nda 2 günlük elektrik kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin açıklamasında, ilçenin bazı bölgelerinde şebeke tesis bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği aktarıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"15 Ağustos 11.00-17.00 saatleri arasında ilçenin Kırbaşı bölgesinde bulunan Kapullu Mahallesi'nde, 16 Ağustos'ta ise 10.30-14.30 saatleri arasında Ayvaşık Mahallesi Boztepe Küme Evler, Boztepe Kuyular bölgesi, Bağırsak Dere bölgesi, Akyazı bölgesi ve Ayvaşık Küme Evler'e elektrik kesintisi uygulanacak."