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Türkiye
AA 14.08.2023 13:30

Beypazarı'nda 2 günlük elektrik kesintisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 15-16 Ağustos'ta bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Beypazarı'nda 2 günlük elektrik kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin açıklamasında, ilçenin bazı bölgelerinde şebeke tesis bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Ağustos 11.00-17.00 saatleri arasında ilçenin Kırbaşı bölgesinde bulunan Kapullu Mahallesi'nde, 16 Ağustos'ta ise 10.30-14.30 saatleri arasında Ayvaşık Mahallesi Boztepe Küme Evler, Boztepe Kuyular bölgesi, Bağırsak Dere bölgesi, Akyazı bölgesi ve Ayvaşık Küme Evler'e elektrik kesintisi uygulanacak." 

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