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Türkiye
AA 14.08.2023 13:55

Depremde ağır hasar gören 7 katlı bina yıkım esnasında çöktü

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 7 katlı bina, yıkım işlemi esnasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Ömeroğulları 2 Sitesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı.

Depremlerin ardından boşaltılan 2 bloklu sitenin çökme riskinin bulunması nedeniyle çevresinde güvenlik önlemi alındı, kara yolu trafiğe kapatıldı.

Sitenin daha önce bir blokunun yıkımı yapıldı, 2. blokunun yıkımı için de tedbir amacıyla çevresindeki binaların boşaltılmasının ardından iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde çalışma başlatıldı.

Yıkım çalışması sırasında bina kısa sürede çöktü. Binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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Depremde ağır hasar gören 7 katlı bina yıkım esnasında çöktü
Depremde ağır hasar gören 7 katlı bina yıkım esnasında çöktü
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