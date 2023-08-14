Rus ve Ukrayna plakalı araçlarla korsan taksicilik

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında bu ülkelerden Antalya'ya taşınanların nüfusu 100 bini aştı.

Birçok sektöre ve kent ekonomisine olumlu katkı sağlayan bu durum, bazı sektörleri ise olumsuz etkiliyor.

Rus ve Ukraynalıların evlerini apart, pansiyon gibi kayıt dışı kiraya vermesi sorununa, korsan taksicilik sorunu da eklendi.

Whatsapp gruplarından iş alıyorlar

Yabancıların kendi aralarında taksicilik ve emlakçılık yapmaya başladığını belirten Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, "WhatsApp grupları var, bu gruplardan alışverişi, ev kiralamalarını kendileri yapıyor. Türk vatandaşlarına iş bırakmıyorlar. Emlakçılar odası başkanımız, bu konuda Vergi Dairesi Başkanlığı ile ciddi bir çalışma yapıyor. Bunlara yönelik baskın ve denetimler de yapılıyor ama kanunların verdiği yetkilere göre uygulanan cezalar çok caydırıcı olmuyor. O yüzden işlerine devam ediyorlar. Bu tür nedenlerle esnafımız mağdur oluyor" diye konuştu.