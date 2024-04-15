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Türkiye
AA 15.04.2024 13:23

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu bayramda 139 bin turisti ağırladı

Tabiat parkları ve ekolojik zenginliğiyle her mevsim misafirlerini ağırlayan Bolu'yu 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 139 bin 623 kişi ziyaret etti.

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu bayramda 139 bin turisti ağırladı

Temiz havası ve doğal güzellikleriyle "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan, her mevsim yerli ve yabancı turistin geldiği kentteki mili ve tabiat parkları, bayram ve eğitim öğretim ara tatilinde de en çok tercih edilen lokasyonlar arasında yer aldı.

Ankara ile İstanbul'a 2,5 saat mesafede bulunan, yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da Yedigöller ve Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı ildeki en çok ziyaret edilen tabiat zenginlikleri oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentteki milli ve tabiat parklarına bayram tatilinde 139 bin 623 kişi geldi.

Abant Gölü Milli Parkı 91 bin 280, Gölcük Tabiat Parkı 26 bin 480 ve Yedigöller Milli Parkı 18 bin 521 kişiyi ağırladı. Göksu, Sülüklü Göl, Sünnet Gölü ve Karagöl Tabiat parklarına ise 3 bin 342 kişi geldi.

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