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Türkiye
DHA 15.04.2024 12:43

Senede 10 gün canlı kalabilen çiçeği koparmanın cezası 387 bin lira

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda senede bir kez nisan ayında açan ve 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa lalesini (Tulipa orphanidea) koparmanın cezası bu yıl 387 bin 142 TL oldu.

Senede 10 gün canlı kalabilen çiçeği koparmanın cezası 387 bin lira

Manisa ve İzmir illeri arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı'nda, baharı müjdeleyen endemik türlerden Manisa laleleri, havaların ısınması ile açmaya başladı.

Senede bir kez nisan ayında açan ve 10 gün boyunca canlı kalabilen laleler, büyük ilgi de uyandırıyor.

Doğaseverler laleleri canlı görebilmek için Spil'e çıkarken, bulabilenler bol bol fotoğrafını çekiyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

120 çeşit endemik türü bulunuyor

Manisa lalesini görebilmek için Spil'e çıkan Mehmet Can, "Manisa lalesi, kentimizin simgesi; bu nedenle korumamız gerekir. Uzun yıllar görmek için koruyup, sahip çıkmamız lazım" dedi. Selçuk Ürün de "Manisa Spil Dağı'nın 750 rakımında bulunmaktayız ve yaklaşık 120 çeşit endemik bitki türünün bulunduğu bir bölgedeyiz. Bunlardan 70'i şifalı bitkiler oluşturmaktadır. Manisa lalesini çok seviyoruz. Bunlar, dünyada çok değerli bitkiler. Manisalıların da bu bitkinin değerini bilmesini istiyoruz. Çocuklarımıza bunların sevgisi ve zarar verilmemesi gerektiğini öğretmeliyiz" diye konuştu. Diğer yandan Çevre Kanunu'na göre Manisa lalesini koparmanın cezası, bu yıl 387 bin 142 TL olarak belirlendi.

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