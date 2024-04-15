Açık 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.04.2024 12:39

Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 183 bin yolcu geçti

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 183 bin 51 yolcu geçiş yaptı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 183 bin yolcu geçti
[Fotograf: AA]

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda, Ramazan Bayram tatilini kapsayan 6-14 Nisan arasında yoğunluk yaşandı.

Başta Doğu Karadeniz olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelerek bayram tatillerini kimlikle giriş çıkış yapılabilen Gürcistan'da geçirmek isteyenler, kapıda hareketliliğe neden oldu.

Tatil sürecinde sınır kapısından 92 bin 308 kişi çıkış, 90 bin 743 kişi de Türkiye'ye giriş yaptı. Toplam geçiş sayısı ise 183 bin 51 olarak kayıtlara geçti.

Geçiş yapan yolcuların 116 bin 671'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 66 bin 380'i ise yabancı uyruklulardan oluştu.

Söz konusu süre zarfında otobüs, minibüs ve otomobil sınıfında 14 bin 406 gelen, 16 bin 423 giden olmak üzere toplam 30 bin 829 araç sınır kapısından geçiş yaptı.

Tır-kamyon araç sınıfında ise 4 bin 185 gelen, 5 bin 128 giden olmak üzere toplam 9 bin 313 araç gümrükten geçiş yaparak kayıtlara girdi.

ETİKETLER
Ramazan Bayramı Sınır Güvenliği
Sıradaki Haber
Erzurum Şeker Fabrikası'nda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
13:49
MSB: ABD ile gerçekleştirilecek eğitimlerin son dönemde yaşananlarla ilgisi yok
13:40
Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı bayramda nüfusunun 20 katına çıktı
13:34
10 yaşındaki kız öğrenci, Gazzeli çocuklar için 8 bin sterlin bağış topladı
13:34
Rize'de otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
13:29
Kremlin: Tüm Orta Doğu ülkelerini itidalli olmaya çağırıyoruz
Londra'da ilkbahar
Londra'da ilkbahar
FOTO FOKUS
Teknelerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
Teknelerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ