Sürücüsüz traktörler, tarladaki tüm işleri devralmaya başlıyor. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sürücüsüz traktör kullanılmaya başlandı. Talimatların, koordinatların uydu frekansları ile verildiği traktöre, ekimden çapaya tarladaki birçok işlem hatasız ve daha hızlı şekilde yapılıyor.

Bir şoför tarafından kullanılan traktörle günde 300 dönüm ekim yapılırken, uydu sistemi takılan bir traktör günde 500 dönüm alanı ekebiliyor.

Verim yüzde 40 artıyor

Sürücüsüz traktöre verimlilik yüzde 40 artarken, çiftçilerin işi daha da kolaylaşıyor.

Bismil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remzi Çekiç, "Çiftçilerimiz uydu sistemiyle, yani akıllı traktör tabiriyle GPS sistemiyle ayarlayıp tarlanın bir ucundan bir ucuna kadar milimetrik hiçbir hata yapmadan düzenli bir şekilde tarla ekiminden biçimine kadar çapalama ve gübreleme yapabilmektedir." dedi.

Gübrelemeden ekime her işlem yapılıyor

Traktörle gübrelemeden ekime her işlem yapılıyor. Hata payının ortadan kalkması yakıt sarfiyatını da önemli oranda düşüyor.

Verimli topraklarıyla ön plana çıkan Bismil'de kullanılan sistem diğer çiftçilere de örnek oluyor.