COVID-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı kullanımı kısıtlanan Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde, normalleşme süreciyle yoğunluk yaşanmaya başladı.

Kısıtlama nedeniyle bir süredir dışarıya çıkamayan vatandaşlar sosyal mesafe, maske kurallarına uyarak sahilde yürüyüş yapıp, bisiklete binerek, yeşil alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise alınan tedbirler kapsamında sahilde güneşlenip, denize girmenin keyfini çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Sahilde yürüyüş yapan Yaşar Karakoç, salgın nedeniyle uzun süredir dışarıya çıkamadıklarını söyledi.

Sahilden uzak kalınca çok özlediklerini belirten Karakoç, "Şimdi sahilde yürüyüş yapıyoruz. Şimdilik denize giremiyoruz ama şimdilik mutluyuz, dışarıdayız ve sahildeyiz. Dünyanın sayılı sahillerinden olan Konyaaltına yürüyüş yapmaktan mutluyuz" dedi.

Köpeğiyle yürüyüş yapan Görkem Erdem ise Antalya'nın deniz, güneş ve sahiliyle ünlü bir şehir olduğunu ve kısıtlama sürecinde bunlardan uzak kaldıklarını ama normalleşme süreciyle tekrardan sahile yürümenin keyfini çıkardığını ifade etti.