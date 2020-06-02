Sağlık Bakanlığı, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncelledi. Rehbere, "Sağlık Kurumlarında Çalışma" başlıklı bölüm eklendi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, rehberle ilgili bilgi verdi, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alınarak gidilecek. Hastaların randevu aldığı saatten 15 dakika öncesi randevu aldığı sağlık tesisinde bulunması yeterli” dedi.

Gülüm, hastaların hastane içinde kalma süresini az tutarak, tedavisini sağlayıp hastaneden ayrılmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Sırası gelen hastalar tek tek içeri alınıyor

Normalleşme sürecinin yönetilmesi için hastanelerde idari yöneticilerin de dahil olduğu, çok disiplinli bir kurul oluşturulacak.

Yeni dönemde hastanelerde kalabalıkların oluşmaması için de bazı tedbirler alındı. Ankara'daki bu hastanede bekleme salonu dışarı taşındı. Sırası gelen hastalar tek tek içeri alınıyor.

Bu süreçte hasta yakınları muayene odasına alınmayacak. Zorunlu durumlarda hastanın yanında en fazla bir refakatçi bulunabilecek.

Tıbbi tanıtım elemanı ve ziyaretçi kısıtlamaları sürecek. Sık dokunulan yerlerin kontrol listesi oluşturulacak. Örtüler her hasta muayenesinden sonra değiştirilecek. Tıbbi cihazlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

Haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Ata Çalapkulu