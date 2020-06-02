Haber Giriş: Kaynak: DHA
Serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişiye gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.
Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, kırsal Yüceli Mahallesi'nde 2 kişinin kurdukları serada kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu imalatı yaptıkları belirlendi.
Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Yüceli Mahallesi'nde seraya operasyon düzenledi.
Serada yapılan aramada 1525 kök Hint keneviri ve 5 kilo 828 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler Ş.Ö. ve H.Ö. ise gözaltına alındı. 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Etiketler: serada Hint keneviri hint keneviri gözaltıSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 16:08
Son Haberler
- 16:21
- 16:02
- 16:06
- 16:08
- 15:55
Sıradaki Haber
Normalleşme takvimi hastanelerde de işliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz