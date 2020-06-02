Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamından 8 Mayıs tarihinde alınan kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine maskesiz girmek yasaklanmıştı.

Maske ve sosyal mesafe kuralı ihlal edildi

Caddeye gelen birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu ancak kimi vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

Maskesiz görüntülendiklerini fark eden bazı vatandaşlar ise yüzlerini saklayarak kameralardan kaçmaya çalıştı.