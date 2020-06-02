Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık "sosyal mesafe" tanımadı
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüsle mücadele kapsamında maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'nde normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği cadde eski günleri döndü.
Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamından 8 Mayıs tarihinde alınan kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine maskesiz girmek yasaklanmıştı.
Maske ve sosyal mesafe kuralı ihlal edildi
Caddeye gelen birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu ancak kimi vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.
Maskesiz görüntülendiklerini fark eden bazı vatandaşlar ise yüzlerini saklayarak kameralardan kaçmaya çalıştı.
Etiketler: sosyal mesafe koronavirüs İstiklal CaddesiSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 15:54
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