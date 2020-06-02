Haber Giriş: Kaynak: AA
Parasını alamayan taksici müşteriyi polise teslim etti
[Fotoğraf: DHA]
Taksisine aldığı müşteriyi Taksim Meydanı'na getiren taksici parasını alamadığını öne sürerek, yabancı uyruklu müşteriyi kolundan tutup polise teslim etti.
Olay, öğlen saatlerinde meydana geldi. Aksaray'da yabancı uyruklu bir kişi durdurduğu taksiye bindi.
Taksim Meydanı'na gitmek isteyen kişiyi alan taksi şoförü müşterisini istediği yere getirdi. Taksicinin iddiasına göre meydanda taksiden inen kişi ödeme yapmadan gitti. Peşinden inen taksici bu kişiyi kolundan tutarak taksimetrenin yazdığı 25 lirayı ödemesini istedi.
[Fotoğraf: DHA]
Müşterinin yine para vermemesi üzerine taksici kolundan tuttuğu yabancı uyruklu kişiyi o sırada yoldan geçen trafik polislerine teslim etti. Taksici polislerle konuşurken müşteri bu sırada yürüyerek oradan uzaklaştı.
Etiketler: ticari taksi Taksim Meydanı istanbul haberler İstanbulSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 15:37
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