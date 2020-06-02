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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy Kavşağı Edirne istikametinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafik akışına kapatılırken, tırdaki malzemelerin taşınması ve aracın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: tır devrildi sürücü yaralandı kuzey marmara otoyoluSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 15:49
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