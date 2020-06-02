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Başkentte 30 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Mamak ve Çankaya ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda adreslerde 30 kilo 200 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 99 bin 420 lira ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyon 30 kilo esrarSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 14:43
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