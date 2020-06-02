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Tanker park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tankerin çarptığı, park halindeki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Akhisar-Manisa kara yolu üzeri Tirkeş Kavşağı yakınlarında Malik Kıvrak idaresindeki süt tankeri, arıza nedeniyle sağ şeritte park halinde bulunan otomobile çarptı.
Hurdaya dönen otomobilde bulunan Yaşar Kıyak, Rukiye Aykaç ve İlayda Aykaç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol, polis ekiplerinin yol güvenliğini almasının ardından yeniden açıldı.
Etiketler: trafik Kazası süt tankeri 3 yaralıSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 14:39
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