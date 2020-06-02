Haber Giriş: Kaynak: DHA
Maden tüneli gibi define kazısı: Yerin 35 metre altına indiler
[Fotoğraf: AA]
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, define bulmak amacıyla yerin altında 35 metrelik kazı yapan 2 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Sakarya Jandarma Komutanlığı ve Akyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dokurcun Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, gece kaçak kazı yapıldığını öğrendi.
3 ay boyunca kazmışlar
Jandarma ekipleri, Yemişen Ormanı olarak bilinen mevkide O.G. ve S.A.’yı kazı yaparken yakaladı. 2 kişinin yaklaşık 3 ay süreyle çalışarak, yerin 35 metre altına kadar indikleri ve tabanda 4 metrelik genişliğe ulaştıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin sorguları, devam ediyor.
Etiketler: suçüstü define kazısı 2 gözaltıSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 15:08
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