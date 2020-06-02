Sakarya Jandarma Komutanlığı ve Akyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dokurcun Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, gece kaçak kazı yapıldığını öğrendi.

3 ay boyunca kazmışlar

Jandarma ekipleri, Yemişen Ormanı olarak bilinen mevkide O.G. ve S.A.’yı kazı yaparken yakaladı. 2 kişinin yaklaşık 3 ay süreyle çalışarak, yerin 35 metre altına kadar indikleri ve tabanda 4 metrelik genişliğe ulaştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin sorguları, devam ediyor.