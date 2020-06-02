İl Emniyet Müdürlüğü kentteki yasa dışı silah ticareti şüphelisi 17 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, belirlediği 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 13'ünü gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde, 7 ruhsatsız tabanca, 56 faturasız "kurusıkı" tabir edilen tabanca, 28 av tüfeği, bir "kurusıkı"dan bozma tabanca, çok sayıda mermi ve fişek, 65 tabanca şarjörü, 13 boş kovan, 3 silah üst kapak sürgüsü ve 30 kök Hint keneviri ele geçirildi. Firari 4 şüpheli aranıyor.