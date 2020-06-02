İstanbul'un bazı noktalarında etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışın aniden etkili olduğu yerlerde zor anlar yaşayan vatandaşlar çatıların altlarına ve çevredeki iş yerlerine sığındı.

Arnavutköy’de öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren ani yağmur, su baskınlarına neden oldu.

Tezgarların üzerine çıkarak selden korondular

Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde kurulan salı pazarında meydana gelen su baskını sonrası pazarcılar tezgahların üstüne çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

İtfaiyeye su baskınları ihbarı yapıldı

Yağış nedeniyle Sultangazi'de itfaiye ekiplerine çok sayıda su baskını ihbarı yapıldı.

Beykoz ve Ümraniye'de de öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kağıthane'de bazı caddeler göle döndü

Sağanağın etkili olduğu Kağıthane'de de bazı caddeler göle döndü. Cendere Caddesi'nin büyük bir bölümü su altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.