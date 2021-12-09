Göynük ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Sünnet Gölü, doğal güzellikleriyle tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Tabiat Parkı'nda çok sayıda ölü balık olduğunu görenler yetkililere haber verdi.

Harekete geçen Göynük Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler, laboratuvarda incelenmek üzere gölden ve ölü balıklardan numune aldı.