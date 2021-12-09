Huzurevinde kalan emekli Reşat A., ağustos ayında, kurumda hasta bakıcı Keziban O. tarafından dolandırıldığı iddiasıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Parayı kendisine teslim ettim"

Reşat A., evlilik konusunda kendisine inandığı için, Keziban O.'nun hesabındaki paranın dövize yatırılması konusundaki yardım teklifini kabul ettiğini belirterek, "Bankada bulunan 39 bin liramı birlikte çektik. Parayı kendisine teslim ettim. Sonra bir döviz bürosuna gittik. Ben içeri girmedim. Daha sonra bana bir kart verdi, "Parayı yatırdım" dedi. Ben de inandım" açıklamasını yaptı.

Pandemi döneminde yasaklar nedeniyle dışarı çıkamadıkları için kurumun başka bir bölümünde çalışan Keziban O. ile görüşemediğini, telefonlarını açmaması üzerine de dolandırıldığını anladığını belirterek şikayette bulundu.

Suçlamayı kabul etmedi

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Keziban O., müştekinin kendisiyle evlenmek istediğini, birkaç kez yardım istemesi nedeniyle bankamatikten 3 aylık maaşını çekerek teslim ettiğini ileri sürdü.

10 yl hapis istemiyle dava

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianame hazırladı. İddianamede sanığın her ne kadar suçlamaları kabul etmese de alınan ifadeler ve banka hesap hareketlerinden müştekiye yönelik 'kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanarak nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediği kanaatiyle 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.