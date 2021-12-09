Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 kişi, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünden Bayburt'a gelmek için yola çıkan 2 kişi, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 600 rakımlı Şehitlik mevkisinde kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı öğrenilince yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı Hava Durumu Meteoroloji
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