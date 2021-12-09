Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünden Bayburt'a gelmek için yola çıkan 2 kişi, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 600 rakımlı Şehitlik mevkisinde kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı öğrenilince yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.