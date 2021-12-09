Sakarya'da, 5 katlı bir binanın en üst katında çalışma yapıldığı sırada, kaldırımda yürüyen anne ve bebek arabasının üzerine malzeme düştü.

Ne olduğunu anlayamayan anne, bebek arabasının üzerine düşen malzemeleri kaldırarak çocuğuna yöneldi.

Bebek arabasının koruma kısmı ile annenin koluna isabet eden malzemeler, anneyi yaraladı.

Anne ve çocuğu, sağlık ekipleri tarafından Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.