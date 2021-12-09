Geçen yıl, İstanbul Avcılar'da yaşayan İki komşu aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Komşularının baltalı saldırısına uğrayan Mevut Çakır başından, karısı Asiye Çakır ise ayağından yaralandı.

Olaya ilişkin Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Cemal Özçelik, Murat Özcelik ve Mesut Özçelik ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Oraya sadece eşya bırakmaya geldik"

Sanık Mesut Özçelik savunmasında "Mütalaaya katılmıyorum. Suçun fikir ve eylem birliği içerisinde gerçekleştirilmiş olması mümkün değil. Bize küfür etmelerini de biz mi tasarladık. Araçlarını biz mi bizim kapının önüne çektik. Bu durumlar olmasaydı bu olay yaşanmayacaktık. Balta, balta sapı ve tahta bütün hurdacılık işi yapan insanların depolarında ve dükkanlarında bulunur. Biz oraya sadece eşya bırakmaya geldik. Karşı taraftakiler kamera kayıtlarını kesip sadece bizim olduğumuz tarafı vermiş. Biz işinde gücünde olan insanlarız. Beraatımı istiyorum" dedi.

"Bu olay olmasın diye evimizi terk ettik"

Sanık Cemal Özçelik ise, "İstemeden de olsa bu olaya karıştık. Bu olay olmasın diye yıllar öncesinde evimizi barkımızı terk ettik. Kin gütme durumu söz konusu değildir. Biz kendimize temiz bir sayfa açtık. Fikir ve eylem birliği söz konusu değildi. 10-15 kişilik grup üzerimize geldiğinde kendimizi savunmak zorunda kaldık" diye konuştu.

3 sağına 7'şer yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanıklar Mesut, Cemal ve Murat Özçelik hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl cezalandırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, sanıkların işlemiş oldukları suçun, teşebbüs aşamasında kalması ve haksız tahrik hükümlerini göz önünde bulundurarak indirim uyguladı.

Heyet, tutuksuz sanıklar Mesut, Cemal ve Murat Özçelik hakkında 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Ayrıca sanıklar Mesut, Cemal ve Murat Özçelik'e 2 bin 240'ar TL idari ceza verildi.