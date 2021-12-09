Tarsus genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri denetim ve operasyon düzenledi.

Hakkında yakalama kararı olan 33 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

Denetimlerde ayrıca 11 tabanca, 9 av tüfeği, 66,35 gram esrar, 241 uyuşturucu hap, 9,5 litre sahte içti ile tarihi eser olduğu tahmin edilen 8 sikke ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 405 araca 360 bin 572 lira ceza kesildi, 29 araç trafikten men edildi.