Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 12:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da dronlu trafik denetimi
[Fotoğraf: DHA]
Trafik ekipleri, Kadıköy'de drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.
İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kadıköy'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde, drone destekli denetim yaptı.
Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, dronedan aldıkları görüntülerle tespit etti.
Kurallara uymayan 4 sürücüye, emniyet kemeri takmamaktan 144'er lira ceza kesildi.
Caddedeki denetimler gün boyu sürecek.
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