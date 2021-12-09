İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kadıköy'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde, drone destekli denetim yaptı.

Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, dronedan aldıkları görüntülerle tespit etti.

Kurallara uymayan 4 sürücüye, emniyet kemeri takmamaktan 144'er lira ceza kesildi.

Caddedeki denetimler gün boyu sürecek.