Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, tatbikat birimi tarafından hastane çalışanlarıyla birlikte yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Olabilecek afet ve acil durumlarda hastane acil plan ve sivil savunma planları incelenerek, çalışanlarla fikir alışverişinde bulunularak, hastaların hangi koşullarda tahliye edileceği konusunda uygulama yapıldı.

Senaryo gereği bir hasta mahsur kaldı

Tatbikatta senaryo gereği hastane servisinde yangın meydana gelmesiyle bir hasta mahsur kaldı. Çalışanlar yangını kontrol altına aldıktan sonra mahsur kalan vatandaş için hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Hastane binasında çalışmalar yapan ekipler, mahsur kalan hastayı yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Tatbikat, yaralının tahliyesinin ardından sona erdi.