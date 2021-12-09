Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli adliyede
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde boşandığı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Sivas'ın Şarkışla ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. 6 ay önce boşandığı 35 yaşındaki eşi M.B. ile karşılaşan N.G., yere yatırdığı kadını bıçakla yaralayıp olaya müdahale etmek isteyen çevredekileri elindeki bıçakla tehdit etti.
N.G., olayın yaşandığı caddedeki İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerin müdahalesinin ardından gözaltına alınırken, M.B. hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli, adliyeye götürülüşü sırasında gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna "İhanet" iddiasında bulunarak karşılık verdi.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen M.B.'nin tedavisi ise sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kadına Şiddet Sivas
Son Haberler
- 13:28
- 13:29
- 13:31
- 13:15
- 13:25
Sıradaki Haber
2021’in ilk 11 ayında Türkiye’deki hava olayları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz