Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin detaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yanık, sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan belgenin "İçermeci ve Erişilebilir Toplum", "Hakların Korunması ve Adalet", "Sağlık ve İyilik Hali", "Kapsayıcı Eğitim", "Ekonomik Güvence", "Bağımsız Yaşam", "Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar" ve "Uygulama ve İzleme" olarak 8 başlık altında, 31 hedef ve 107 eylem alanından oluştuğunu anlattı.

Derya Yanık, "Bu çalışmayla engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum olma yolunda Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyuyoruz. Engelsiz Vizyon Belgesi'nin üçer yıllık eylem planlarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Belgenin etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesini sağlayacak plana ilişkin hazırlıklar tüm tarafların katılımıyla devam ediyor. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın 2022 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor" dedi.