Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul-Samsun seferi yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Samsun'a gitmek için havalanan yolcu uçağı teknik bir arıza nedeniyle geri dönerek acil iniş yaptı.
Anadolujet'e ait yolcu uçağı İstanbul-Samsun seferini yapmak üzere saat 09.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalandı.
Kısa bir süre sonra uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesi ile irtibata geçerek acil iniş yapmak için izin istedi.
Uçak inişini sorunsuz bir şekilde yapılırken, olumsuz bir duruma karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi.
Yolcuların Anadolujet'in tahsis edeceği başka bir uçakla Samsun'a gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Samsun
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