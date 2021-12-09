Antalya'da bir lisede öğretmenlik yapan B.Y., otomobiliyle geldiği otoparkta, park etmek için manevra yaparken fren yerine gaza bastı.

Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarını aşıp, parka uçtu.

Ters dönen otomobilden ihbarla gelen sağlık ekipleri ve otopark görevlisi tarafından çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Tedaviye alınan sürücünün göğüs bölgesinde ağrı olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.