Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle parka uçtu
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da bir lise öğretmeni, fren yerine gaza basınca otomobiliyle parka uçtu. Ters dönen otomobilden çıkartılan öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da bir lisede öğretmenlik yapan B.Y., otomobiliyle geldiği otoparkta, park etmek için manevra yaparken fren yerine gaza bastı.
Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarını aşıp, parka uçtu.
Ters dönen otomobilden ihbarla gelen sağlık ekipleri ve otopark görevlisi tarafından çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.
Tedaviye alınan sürücünün göğüs bölgesinde ağrı olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Öğretmen Trafik Kazası
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