Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
"Hurda" diye aldığı malzemeler bomba fünyesi çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum'da hurdacılık yapan Gökhan Z., hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Kurcaladığı el bombası fünyesinin patlaması sonucu ise sol kolundan yaralandı.
Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde hurdacılık yapan evli ve 3 çocuk babası Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Şahıs, kurcaladığı el bombası fünyelerinden birisi patlayınca sol kolundan yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Gökhan Z., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, hurdacıda bulunan el bombası fünyeleriyle ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: Erzurum
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