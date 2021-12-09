İzmir'de yaşayan Semra Alatürk, hamile olduğu için aşı yaptırmak istemedi. Çocuğunu koruduğunu sanan anne bir süre sonra koronavirüse yakalandı.



Gebeliğinin 8'inci ayında durumu kötüleşti. COVID-19 akciğerlerine inmişti. Sezeryanle bebeği alındı. Henüz 4 günlük olmuştu ki Hamza bebeğin apandisiti patladı. Bu durum nadir bir vakaydı. Küçük Hamza ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu.

Hamza bebek doğduğu gün ameliyat oldu

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver bebeğin literatüre girdiğini anlattı:

“"Çocuğun genel klinik seyrine bakıldığında Covid-19'dan başka bir sebep görünmüyor. Muhtemelen annenin geçirdiği şiddetli Covid-19 nedeniyle bebekte de bir takım dolaşım bozuklukların olduğunu düşünüyoruz. Hamza bebek dünyada bilinen üçüncü vaka. Literatüre bakıldığında dünyada Hamza Ali gibi iki bebek daha var. İkisinde de ince bağırsak düzeyinde yırtılma oluşmuş Hamza Ali'nin ise apendikste yırtık vardı. Ameliyat sonrası hızlı bir iyileşme yaşandı. Annenin testi negatife dönene kadar bebek bizim misafirimiz oldu. Şimdi herkes çok iyi. Bebek normal gelişim gösteriyor."

"Nefes alamıyordum, kurtulmamız bir mucize"

Büyük pişlanlık yaşayan Anne Alatürk, aşı çağrısı yaptı:

“Hamileyken Covid-19 akciğerlerime indi ve erken doğum yapmak zorunda kaldım. Bebeğimin apandisti patladı ve ameliyat oldu. Çok iyi korunduğumuzu sanıyorduk. Aşı yapılsaydı böyle olmazdı. Nefes alamıyordum. Kurtulmamız bir mucize. Bebeğimiz dünya literatürüne girdi. Allah, onu bize bağışladı. Hamileler kesinlikle aşı yaptırsın."

“Kabus gibi bir dönemden geçtik”

Baba Gökhan Alatürk ise, “Eşim aşı olmadı. Dikkatli olduk ama yine de kendimizi koruyamadık. Hastalık bizi buldu. Çok pişmanız. Herkes dikkatli olsun. Elimizden gelen sadece dua etmekti. Kabus gibi bir dönemden geçtik” dedi.