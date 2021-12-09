Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy'de 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki balkondan düşen 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.
Merkez Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki balkondan düşen 14 yaşındaki Zilan N. S. isimli çocuk yaralandı.
Çocuğun aşağıya düştüğünü fark edenler yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, daha sonra Çapa Çıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki Haber
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz