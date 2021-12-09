Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yanan evin önündeki otomobil son anda kurtarıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen evin önündeki otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Alaaddin Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alev topuna dönen evi gören mahalleli sokağa döküldü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yanan evin önünde park halinde bulunan bir otomobil ise yanmaktan son anda kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: Yangın
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