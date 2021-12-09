Alaaddin Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alev topuna dönen evi gören mahalleli sokağa döküldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yanan evin önünde park halinde bulunan bir otomobil ise yanmaktan son anda kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.