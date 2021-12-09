Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 58 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

29 Kasım-5 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 368 bin 675 sahte veya kaçak tıbbı ilaç, 9 ton sahte içki, gümrük kaçağı 2 bin 495 elektronik ve muhtelif eşya, 230 paket sigara ve 6 milyon 11 bin 200 makaron ile bir tabanca ele geçirildi.