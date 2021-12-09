Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte kaçakçılık operasyonu: 58 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında, 1 milyon 368 bin kaçak tıbbi ilaç ile 9 ton sahte içki ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 58 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
29 Kasım-5 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 368 bin 675 sahte veya kaçak tıbbı ilaç, 9 ton sahte içki, gümrük kaçağı 2 bin 495 elektronik ve muhtelif eşya, 230 paket sigara ve 6 milyon 11 bin 200 makaron ile bir tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Kaçakçılık Sahte İçki
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