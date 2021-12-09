Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ev eşyası yüklü bir kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettiği kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurup narkotik dedektör köpeğiyle aradı.

Köpeğin, araçtaki bazı eşyalara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, çuval ve 2 çantada 53 kilo 350 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan 38 yaşındaki kamyon sürücüsü Mustafa K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.