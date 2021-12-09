Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, kasasındaki ev eşyalarının arasına gizlenmiş 53 kilogram 350 gram esrar ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ev eşyası yüklü bir kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.
Ekipler, plakasını tespit ettiği kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurup narkotik dedektör köpeğiyle aradı.
Köpeğin, araçtaki bazı eşyalara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, çuval ve 2 çantada 53 kilo 350 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan 38 yaşındaki kamyon sürücüsü Mustafa K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adana Narkotik Uyuşturucu
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