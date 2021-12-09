Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otobüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 104 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.