Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 104 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 104 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otobüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 104 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Şanlıurfa
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