Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 4 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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